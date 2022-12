OL : Fernando Marçal encense John Textor

La suite après cette publicité

Interrogé sur John Textor, nouveau propriétaire de l’OL, l’ancien Lyonnais Marçal, complice de l’homme d’affaires américain du côté de Botafogo, s’est montré confiant au sujet du nouveau boss du club rhodanien. Persuadé que son arrivée n’est « pas du bluff », l’actuel défenseur de la formation brésilienne a, par ailleurs, détaillé l’apport de Textor. « John est très impliqué et on constate que le projet est concret. Avec lui, ce n’est pas du bluff. Désormais, l’idée est de lutter avec Flamengo et Palmeiras (respectivement champions du Brésil en 2020 et 2022). On veut gagner des titres. C’est l’ambition de Textor », a ainsi lancé Marçal dans un entretien accordé à L’Equipe avant de poursuivre.

« Il est informel, tranquille. Il va au club, assiste aux entraînements, passe une tête dans les vestiaires. Une fois, lors d’une mise au vert, je l’ai rencontré au bar de l’hôtel et on a pu discuter quinze minutes ensemble de façon décontractée. Il est accessible. Il aime le foot et connaît le nom de tous les joueurs. (…) Il va vouloir séduire le club, les supporters. Il va utiliser les jeunes du centre, mais pas de façon aussi précoce. Je crois qu’il va surtout recruter des joueurs d’expérience, avec un bon CV, qui vont apporter une mentalité de vainqueur. » De quoi rassurer les supporters lyonnais ?



