Vidéo : la folle action d’Iliman Ndiaye qui enflamme les supporters d’Everton

Un an après son mariage raté avec l’OM, le club de son enfance, Iliman N’Diaye s’est lancé le pari d’un retour en Angleterre, cette fois à Everton. Cet été, l’international sénégalais a débarqué contre 18 millions d’euros - sensiblement le prix déboursé par Marseille l’année dernière pour l’arracher à Sheffield - et il semble prendre pas à pas ses marques.

Hier, il est en effet entré à 30 minutes de la fin du match amical face à la Roma, suffisant pour offrir aux supporters des Toffees une action de grande classe. Dans le prolongement d’un contre mené par les deux autres recrues estivales, Iroegbunam et Lindstrøm, N’Diaye a enchaîné une roulette, suivie d’une frappe dangereuse. «J’adore ces joueurs qui vous font lever de votre siège comme ça», écrit un fan sous la publication X d’Everton, quand un autre y va encore plus fort : «il était sur le terrain depuis une minute trente, et c’est le joueur d’Everton le plus excitant depuis 4 ans». Prometteur.