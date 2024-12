LdC : Bradley Barcola n’est pas inquiet pour le PSG

Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est actuellement éliminé de la compétition à trois journées de la fin de la phase de ligue. Les champions de France sont donc obligés de l’emporter demain face à Salzbourg pour garder une chance d’aller en barrage. Et à en croire Bradley Barcola, il n’y a pas d’inquiétude à avoir.

« On sait que ça devient compliqué. Il faut gagner nos trois derniers matches, on travaille pour ça. On va tout mettre en œuvre. On ne se met pas de pression. Pas d’inquiétude. Se mettre de la bonne pression. Il fait vraiment gagner ce match. Je m’appuie sur l’équipe. J’ai vraiment confiance en l’équipe et notre coach. On a une bonne équipe, on sait ce qu’on a à faire », a-t-il confié en conférence de presse.

