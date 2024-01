Sven-Göran Eriksson gravement malade

Il est l’une des grandes figures du football international. Sven-Göran Eriksson, désormais âgé de 75 ans, a révélé être atteint d’un cancer et n’avoir plus beaucoup de temps à vivre, au cours d’un entretien accordé à une radio suédoise. « Tout le monde comprend que j’ai une maladie qui n’est pas bonne. Tout le monde suppose que c’est un cancer et c’est effectivement le cas. Mais je dois me battre aussi longtemps que je peux », a-t-il exposé. « Je sais que dans le meilleur des cas, il me reste environ un an, dans le pire des cas encore moins. Ou dans le meilleur des cas, je suppose, même plus longtemps. Je ne pense pas que mes médecins puissent en être totalement sûrs, ils ne peuvent pas mettre de date là-dessus. Il vaut mieux ne pas y penser. Il faut tromper son cerveau », a-t-il poursuivi.

Ces tristes révélations sont reprises par la presse européenne. L’entraîneur suédois a en effet beaucoup voyagé durant sa belle carrière d’entraîneur, achevée en Chine. Il était encore directeur sportif à Karlstad, un club suédois, en 2022-2023 lorsqu’un malaise l’a forcé à arrêter ses activités. Révélé à Göteborg, avec une Coupe de l’UEFA remportée en 1982, Eriksson a entraîné, entre autres, Benfica, la Lazio Rome et l’Angleterre. Avec les Laziale, il a notamment remporté la Coupe UEFA des Vainqueurs de Coupe en 1999, la SuperCoupe d’Europe en 1999 et a été sacré champion d’Italie en 2000.