Zinedine Zidane pose ses conditions pour retrouver un banc

Le 27 mai 2021, Zinedine Zidane a dit au revoir au Real Madrid. Mais le Français n’a pas fait ses adieux à la Casa Blanca. Il faut dire qu’il est profondément lié et attaché aux pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Une enceinte où il a connu de grandes joies et de nombreux succès en tant que joueur entre 2001 et 2006. Il s’agissait d’ailleurs de sa dernière maison, puisqu’il a raccroché les crampons là-bas. Ensuite, Zizou a enfilé plusieurs costumes, sous l’impulsion de Florentino Pérez. Nommé conseiller du président et ambassadeur du Real Madrid en 2009, il a ensuite été directeur sportif avant de se rapprocher un peu plus des terrains. Entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, il a ensuite pris les commandes du Castilla entre 2014 et 2016.

Son nom est souvent cité à Madrid

Prêt pour le plus haut niveau, il s’est assis sur le banc de l’équipe fanion madrilène en janvier 2016 après l’éviction de Rafael Bénitez. Et le succès a été tout de suite au rendez-vous puisqu’il a remporté la Ligue des champions six mois après son entrée en fonction. Le premier des onze titres qu’il a gagnés avec les Merengues lors de ses deux passages. Usé et fatigué, il avait pris la décision, contre toute attente, de s’en aller en 2021. Un choix qui a fait couler de l’encre et qui aurait même touché Florentino Pérez, qui se serait senti trahi à l’époque. Mais les relations entre eux sont toujours très bonnes. D’autant qu’à chaque crise, son nom est cité par les médias ibériques.

Son retour fait rêver et fantasmer pas mal de monde. D’autant que Zinedine Zidane n’a pas repris du service depuis qu’il a quitté le club il y a trois ans et demi. Pendant quelque temps, il a encore eu des liens avec l’écurie espagnole, puisque ses fils Elyaz et Theo y jouaient. Mais les deux jeunes hommes ont également quitté la maison blanche. On l’a aussi aperçu lors d’évènements liés au football, au sport (Jeux Olympiques de Paris 2024) ou à des projets personnels. En octobre, il s’est d’ailleurs offert une sortie médiatique à l’occasion du lancement de sa collection capsule avec Montblanc. L’occasion d’évoquer son avenir. C’est d’ailleurs la dernière fois qu’il en a parlé.

Zidane veut toujours entraîner

«Non (il ne devient pas designer après avoir été entraîneur, ndlr), parce que ça fait déjà trois ans que je ne suis plus entraîneur du Real Madrid, même si je le reste dans ma tête, tous les jours. J’ai été joueur, j’ai été entraîneur, et j’ai toujours été touche à tout. Mais aujourd’hui, j’ai envie d’autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m’occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c’est le plus important pour moi.» Des déclarations qui ont questionné. ZZ compte-t-il tout stopper ? Ce lundi, Marca fait un point sur l’énigme Zidane. Le quotidien madrilène rappelle que le technicien tricolore n’a plus dirigé une équipe depuis 1306 jours.

Ce, alors qu’il a fait ses preuves et remporté des titres au sein de l’un des meilleurs clubs du monde. Mais si l’ancien milieu n’entraîne pas aujourd’hui, c’est par choix. Marca indique qu’il a eu plusieurs propositions depuis son départ du Real Madrid. L’Arabie saoudite, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus et le Paris Saint-Germain l’ont tous dragué. En vain. Il répond "non, merci" à tout le monde. Cela ne veut pas dire qu’il a fait une croix sur l’idée d’entraîner à nouveau. La publication ibérique assure que Zidane a les idées très claires et qu’il a toujours pour objectif de revenir sur un banc, malgré plus de 3 années sans coacher. Mais il ne veut pas se lancer dans n’importe quel projet.

Le Real Madrid, les Bleus ou un projet novateur

Le Real Madrid ou l’équipe de France, ce sont les deux projets qui le motivent. Mais Carlo Ancelotti et Didier Deschamps sont sous contrat jusqu’en 2026. Il lui faut donc être encore patient. Et dans un cas comme dans l’autre, le poste d’entraîneur ne lui est pas forcément promis. À Madrid, Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) a les faveurs de la direction. ZZ, qui a renoué des liens forts avec Florentino Pérez et qui reste fidèle aux Merengues, en est parfaitement conscient. Il souhaite donc du succès à Madrid et ne pense pas à son retour pour le moment. La question se posera quand Ancelotti s’en ira. ZZ se tient prêt. Pour la FFF, c’est un peu la même chose. Il n’est pas dit que DD lâchera son poste après 2026. Mais le nom de Zidane est toujours cité pour l’après-Deschamps. Enfin, une troisième option peut faire revenir Zizou au premier plan.

Marca apporte une précision très importante en indiquant que «seul un projet très novateur pourrait lui faire repenser ses idées, mais pour l’instant cela ne s’est pas manifesté.» Zizou accepterait donc de se lancer ailleurs si une proposition différente venait à s’offrir à lui. Pour le moment, elle n’est pas encore arrivée. D’ailleurs, Marca explique que son ancien staff est éparpillé aux quatre coins du monde. Un signe qu’il n’est pas prévu qu’il reprenne tout de suite. En attendant, l’ancien joueur de la Juventus profite de son temps libre avec sa famille et ses proches. Basé à Madrid, il se rend également régulièrement dans l’Hexagone pour mener à bien plusieurs projets, notamment à Marseille. Loin des bancs, Zinedine Zidane continue tranquillement son petit bonhomme de chemin, en attendant qu’un projet intéressant à ses yeux se présente enfin.