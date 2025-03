PSV : l’explication insolite de Peter Bosz pour justifier l’absence d’Ismael Saibari

Après avoir été humilié 1-7 sur sa propre pelouse contre Arsenal la semaine passée, le PSV Eindhoven est parvenu à sauver l’honneur sur la pelouse de l’Emirates Stadium ce mercredi soir, accrochant le match nul 2-2. Pour cette rencontre, Peter Bosz avait choisi de se passer d’Ismael Saibari. Un choix qui a surpris à l’annonce des compositions d’équipe, mais que le technicien néerlandais a justifié à l’issue de la rencontre.

Présent devant les médias après le coup de sifflet final, Peter Bosz a été interrogé sur l’absence d’Ismael Saibari du groupe, puisque le milieu de terrain n’était même pas sur le banc de touche pour débuter la rencontre. Et le coach de 61 ans n’a eu aucun mal à s’expliquer : «je l’ai laissé de côté pour une raison différente. Il était encore en retard, pas pour la première fois, ni même la cinquième. À un moment donné, cela doit cesser. Alors, je l’ai laissé à l’hôtel. Nous avons plusieurs rendez-vous tout au long de la journée, et quand il continue de les manquer encore et encore, j’en ai eu assez. Je l’ai laissé à l’hôtel. Je pense aussi qu’il a laissé tomber l’équipe, c’est pourquoi je ne l’ai pas emmené. Je crois que c’est la manière la plus sévère de lui faire comprendre, et j’espère qu’il en tirera une leçon.» Le principal intéressé sait ce qu’il lui reste à corriger.