JT Foot Mercato : les plans de Xavi pour le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Koeman va coûter cher

La défaite du Barça contre le Rayo Vallecano (1-0), dans le cadre de la 11e journée de Liga, aura été fatale à Ronald Koeman. Après le revers dans le Clásico contre le Real, le week-end dernier, la situation était devenue intenable pour le Néerlandais. Actuellement 9e en championnat et 3e de son groupe en Ligue des Champions, le Barça va devoir cravacher pour réussir sa saison. Et la solution des dirigeants est donc de virer le coach. Une décision qui va coûter cher. Un chèque compris entre 12 et 14 M€ devra lui être versé. Et ce n'est pas tout. Le coach néerlandais avait une clause dans son contrat lui permettant de toucher 6 M€ supplémentaires, s'il n'était pas prolongé pour une troisième saison.

Xavi veut du lourd dans sa future équipe

Xavi va devenir le prochain coach du FC Barcelone, et d'après la presse ibérique, sa première décision sera de prolonger Ousmane Dembélé. Il est totalement sous le charme du Français et le pense capable d'évoluer sur les ailes avec de l'autre côté Ansu Fati. Forcément, il a aussi des envies sur le mercato. Depuis plusieurs mois, le nom de Raheem Sterling revient avec insistance au Camp Nou. L'arrivée de Xavi pourrait ainsi accélérer le processus alors que l'Anglais a fait savoir dernièrement qu'il était ouvert à un départ de Manchester City. En défense, Xavi rêve de recruter Jules Koundé. Impérial avec Séville depuis plus de deux ans, le Français veut aller voir plus haut. La concurrence sera rude dans ce dossier puisque les cadors de Premier League sont aussi sur les rangs. Dans le sens des départs, c'est Luuk de Jong qui devrait aller voir ailleurs dès janvier. L'attaquant n'entrerait pas dans les plans du nouveau staff.

Paris sans Messi ?

De son côté, le PSG reçoit le champion de France en titre, le LOSC, ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mais il va y avoir des absents de marque côté parisien. Au delà d'Achraf Hakimi, suspendu après son rouge à Marseille, le club parisien devra faire sans Kylian Mbappé, forfait, qui souffre d'une infection ORL. Marco Verratti, touché à la hanche contre l'OM dimanche, est lui indisponible pour les 4 prochaines semaines. Messi était absent de l'entraînement ce matin à cause d'une gêne musculaire, Pochettino espère qu'il pourra tout de même compter sur son compatriote. Même si, comme il l'a confié en conférence de presse, rien n'est encore sûr.