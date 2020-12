Premier League : Bruno Fernandes n'en finit plus d'être récompensé !

Auteur de performances remarquables et remarquées malgré l’élimination de son équipe en phase de poules de Ligue des Champions, Bruno Fernandes n’en reste pas moins décisif pour les Red Devils. Au cours du mois de novembre, le milieu de terrain offensif portugais a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en autant de matches et a grandement participé à la montée en puissance des Mancuniens au classement (6e). Et pour la troisième fois depuis son arrivée à Manchester, le natif de Maia vient tout bonnement d’être officiellement élu joueur du mois de novembre en Premier League.

Seul Harry Kane était à ce jour parvenu à remporter ce titre trois fois au cours d’une même année. Ils sont désormais deux, et ce pour le plus grand bonheur du joueur formé à Boavista. «C'est difficile d'en avoir un, donc je suis vraiment fier d'avoir mon troisième», a ainsi déclaré Fernandes, qui espère maintenant avoir la même réussite avec son équipe en remportant son premier titre avec United. «Je serai heureux quand je gagnerai la Premier League. Le but de venir en Angleterre, dans un club aussi grand, était de gagner la Premier League et je pense que nous avons la chance de le faire.»