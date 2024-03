Mazire Soula est observé en Ligue 1

Partir de plus loin pour mieux rebondir. Dans le football, cet adage s’applique plus souvent qu’ailleurs. Mazire Soula peut en témoigner. Formé au Havre aux côtés de Loïc Badé, Harold Moukoudi ou encore Pape Gueye, le milieu offensif polyvalent n’a pas eu sa chance avec les pensionnaires du stade Océane. Après une petite apparition en Ligue 2 avec le club normand, le natif de Rouen décide de signer un contrat professionnel avec Angers en Ligue 1. Ne disputant aucune rencontre avec les Angevins dans l’élite durant ses deux années au club malgré plusieurs apparitions sur le banc, Soula fait la connaissance d’Anthar Yahia, ancien international algérien, alors coach de la réserve. Ce dernier le ramène avec lui à l’USM Alger où le droitier réalise une cuvée 2020-2021 intéressante avec 2 buts et 2 passes décisives en 25 apparitions avec le club de la capitale. Désireux de retourner sur le Vieux Continent, le milieu franco-algérien fait le choix audacieux de rejoindre la Bulgarie et la formation modeste de Cherno More.

Et après deux saisons intéressantes pour s’acclimater à ce nouveau football, Mazire Soula réalise actuellement une édition de haute voltige avec le club basé à Varna. Actuellement leader du championnat bulgare, Cherno More peut s’appuyer sur le but et les sept passes décisives du joueur formé au Havre. Sous contrat jusqu’en 2025 avec la sensation de cette saison en Bulgarie, le milieu de 25 ans, capable d’évoluer partout dans l’entrejeu, est sollicité. Convoité cet été par les deux cadors du championnat d’Europe centrale que sont le CSKA Sofia et Ludogorets, le joueur d’1m72 veut poursuivre son ascension dans l’un des cinq grands championnats et rêve de porter le maillot de la sélection algérienne. Selon nos informations, plusieurs formations de Ligue 1 et de Ligue 2 sont venus aux renseignements dans l’optique de le faire signer pour l’année prochaine. Pour rappel, sa clause de départ est abordable à un an de la fin de son contrat. Une sacrée affaire vu la belle saison de l’actuel meilleur passeur du championnat bulgare.