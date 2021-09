Belgique : les folles statistiques de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Un joli 8/10. La Dernière Heure et Het Nieuwsblad ont accordé cette bonne note à Romelu Lukaku (28 ans) pour l'ensemble de son œuvre ce jeudi soir face à l'Estonie (5-2, éliminatoires du Mondial 2022). Alors que la Belgique peinait, le buteur est sorti de sa boîte pour inscrire un doublé et remettre les Diables Rouges sur les bons rails. «Tout ça grâce à Lukaku», résume Nieuwsblad.

Ses 65e et 66es buts en 99 sélections. Des statistiques «de plus en plus folles», comme le souligne la DH, qui laissent pourtant le nouveau pensionnaire de Chelsea (2 matches de Premier League, 1 réalisation) de marbre. «La majorité du temps, je sais aussi que je vais marquer. La difficulté pour le défenseur, c’est que je peux aller des deux côtés. Ils essaient de trouver des solutions contre moi dans ce genre de situation, mais je regarde beaucoup de vidéos pour connaître les faiblesses des défenseurs», a-t-il expliqué.

Sur les traces de CR7 ?

Pourtant, déjà, dans le Plat pays, dans les colonnes de Nieuwsblad par exemple, on se demande si, au rythme où il enchaîne les buts (0,67 but par match), le natif de Bruxelles peut rivaliser avec un certain Cristiano Ronaldo (36 ans, Portugal), détenteur depuis mercredi soir du record de buts marqués en sélection (111).

«Le record de Cristiano Ronaldo (111 buts) ? Je n’y pense pas. Je me lève chaque matin pour gagner. Si j’ai un jour le record, ce sera super, mais je veux des victoires avant tout», a réagi l'intéressé. Sûr de sa force, Big Rom, qui fêtera sans doute sa 100e cape ce dimanche contre la République Tchèque, n'en est pas pour autant présomptueux.