Ajax : Ryan Gravenberch suivi par deux cadors anglais

Mino Raiola va encore être au centre du prochain mercato estival. D'après les informations du Mirror, Manchester United devraient s'affronter dans les mois à venir pour tenter d'enrôler l'un des plus grands espoirs du championnat néerlandais : Ryan Gravenberch. Néanmoins, l'Ajax Amsterdam souhaiterait conserver l'international Oranje (9 sélections, 1 but) à tout prix, lui qui est sous contrat avec les Lanciers jusqu'en 2023. A seulement 19 ans, il a déjà disputé 75 rencontres en professionnel, avec 10 buts inscrits et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Pur produit de la formation ajacide, Ryan Gravenberch est déjà courtisé par plusieurs grandes écuries européennes depuis l'an passé. La Juventus Turin l'avait même inscrit dans sa shortlist pour la prochaine fenêtre des transferts estivale. Liverpool verrait en lui le digne successeur de son compatriote Georginio Wijnaldum, parti libre de tout contrat au Paris Saint-Germain l'été dernier, tandis que les Red Devils voudrait renforcer son entrejeu, considérant que les Fred et Nemanja Matic ne seraient pas à la hauteur de leurs ambitions.