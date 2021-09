La short-list XXL de la Juventus pour la saison prochaine !

La suite après cette publicité

Vendre avant d'acheter, telle était la devise de la Juventus sur le mercato. Avec les départs de Cristian Romero (Atalanta puis Tottenham), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Merih Demiral (Atalanta) et Gianluigi Buffon (Parme), elle a pu investir sur Moise Kean (Everton), Mohamed Ihattaren (PSV), Kaio Jorge (Santos) et Manuel Locatelli (Sassuolo). Des ventes à 34 M€ pour des achats s'élevant à 34,5 M€ et qui témoignent de la volonté d'Andrea Agnelli et de ses équipes de se montrer prudents. Pourtant, l'année prochaine, la Juventus souhaite rajeunir son effectif dont la moyenne d'âge est de 27,3 ans. Avec dans ses rangs, 8 trentenaires (Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Aaron Ramsey, Danilo, Alex Sandro et Wojciech Szczesny), le club turinois veut importer du sang neuf.

Ainsi, Tuttosport rapporte que cinq joueurs prometteurs de 21 ans ou moins sont dans le viseur de la Vecchia Signora. Parmi eux, on retrouve le néo-international Aurélien Tchouaméni, qui impressionne aussi bien avec les Bleus qu'à l'AS Monaco. Le milieu de terrain de 21 ans ne représente qu'un prospect suivi par le club turinois à l'heure actuelle, mais la situation pourrait changer l'été prochain. Si la Vieille Dame s'attend à une grande concurrence dans ce dossier, elle a d'autres pistes pour son milieu de terrain. Ainsi, on reste dans le sud de la France avec Boubacar Kamara (21 ans) qui sera libre de tout contrat en juin 2022 s'il ne trouve pas d'accord pour prolonger à l'Olympique de Marseille.

Dušan Vlahović pour occuper l'attaque

Polyvalent et capable de joueur dans l'axe de la défense ou un cran plus haut, l'international U23 français était proche de partir à Newcastle à la fin du dernier mercato estival. Finalement resté, il pourra discuter dès janvier avec un club pour signer libre cet été. Une opportunité financière pour la Juventus qui lorgne aussi Ryan Gravenberch (19 ans). Le jeune milieu néerlandais de l'Ajax Amsterdam serait prêt à changer d'air dès l'été 2022 et son agent Mino Raiola serait déjà en train de prendre la température. Avec trois pistes de choix pour l'entrejeu, la Juventus a aussi deux idées pour son attaque.

La priorité semble être Dušan Vlahović, qui est resté cet été à la Fiorentina. Proche de rallier l'Atlético de Madrid, le buteur serbe de 21 ans défendra encore le maillot de la Viola pour au moins une saison. En fin de contrat en 2023 et alors qu'une prolongation n'a pas été encore signée, ce dernier pourrait donc faire l'objet d'une lutte acharnée et la Juventus veut se placer. Le cas échéant, la formation du Piémont surveille d'un coin de l'œil Giacomo Raspadori (21 ans). Le buteur de Sassuolo, sacré champion d'Europe cet été avec l'Italie, a fait l'objet d'une belle cour l'été dernier. Avec ces cinq jeunes talents dans son radar, la Juventus a déjà défini plusieurs options pour son prochain mercato.