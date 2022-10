Ballon d'Or 2022 : Carlo Ancelotti félicite Karim Benzema

Alors qu'il était présent devant les médias ce mardi, à la veille de la rencontre contre Elche, Carlo Ancelotti est surtout revenu sur le sacre de Karim Benzema, lauréat de la 66e édition du Ballon d'Or, lundi soir. Le manager de la Casa Blanca est revenu sur cette soirée et a félicité son joueur.

«C'est un joueur qui a plus de responsabilités. Il se sent beaucoup plus leader qu'il y a huit ans. Techniquement, il n'a pas beaucoup changé, il a toujours eu la qualité. Ce qui a changé, c'est sa responsabilité, son importance dans l'équipe et son attitude (...) Nous sommes très heureux. Nous avons un peu l'impression que son Ballon d'Or est à nous. Il est très fier de cette récompense et reconnaissant envers ses coéquipiers. L'équipe l'a aidé à montrer ses qualités. Nous l'avons tous félicité, je l'ai vu très heureux. Il est maintenant temps de penser au prochain Ballon d'Or».