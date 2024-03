Amical : les Pays-Bas déroulent face à l’Ecosse

Ce vendredi, les Pays-Bas recevaient l’Écosse en amical dans le cadre de la trêve internationale de mars. Après des résultats mitigés en 2023, la sélection hollandaise entendait faire le plein de confiance avant l’Euro 2024. Ceci passait par un résultat favorable contre la Tartan Army qui sort d’une campagne de qualification époustouflante.

De retour moins d’un an après sa dernière apparition sous le maillot orange, Memphis Depay n’a certes pas trouvé le chemin des filets mais son équipe a déroulé contre l’Écosse (4-0). Si Tijani Reijnders a montré la voie à ses partenaires (40e), Georgino Wijnaldum lui a emboîté le pas en seconde période (72e) avant que les entrants Wout Weghorst (84e) et Donyell Malen (87e) ne participent à leur tour à la fête en fin de partie. De son côté, l’Écosse enchaîne avec un sixième match sans victoire, soit sa plus longue série depuis septembre 2008.