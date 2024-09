Youth League : mené 2-0, Monaco s’impose 4-3 contre Barcelone

En attendant le duel entre leurs aînés ce soir (21h00), les U19 de Monaco et du Barça ont assuré le spectacle cet après-midi en Youth League. Dans une rencontre longtemps incertaine mais émaillée de buts, ce sont finalement les Monégasques qui se sont imposés, et avec la manière (4-3). Sur leur banc, Djimi Traoré et Frédéric Barilaro (le duo à la tête de l’équipe de l’ASM en Youth League) ont pourtant dû s’arracher les cheveux devant l’entame de match de leurs joueurs. Pradas (18e), puis Alba sur penalty (36e), avaient en effet permis au Barça de prendre le large en l’espace de 36 minutes. Mais c’était sans compter sur le caractère et la générosité des joueurs de la Principauté.

Juste avant la pause, les finalistes du dernier Euro U17, Joan Tincres et Saïmon Bouabré, avaient permis de recoller au score. Le premier réduisait l’écart d’une tête dans son registre de pur numéro 9 (42e), tandis que le second égalisait d’une superbe frappe en lucarne, à la suite d’une erreur d’appréciation de la défense adverse (44e). Le rythme retombait d’un cran au retour des vestiaires, jusqu’à ce que le prodige catalan Pedro Fernandez, plus jeune joueur sur la pelouse (il est né en 2008), ne jette un froid dès son entrée en jeu. Trouvé sur le côté, il fixait puis déclenchait une frappe merveilleuse pour redonner l’avantage à son équipe (61e). Mais il en fallait plus pour décourager les Monégasques. Tincres s’offrait un doublé pour égaliser dans la foulée (65e), tandis que Carvalho (81e) marquait le but de la victoire en fin de match, après avoir parfaitement ajusté Yaakobishvili (81e). Une victoire construite au mérite et au courage. Il en refaudra dans deux semaines, avec un déplacement périlleux à Zagreb.