PSG : Idrissa Gueye se rapproche d'un retour définitif à Everton

La suite après cette publicité

Arrivé au PSG en 2019 pour quatre saisons en provenance d'Everton, Idrissa Gueye n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le XI du club parisien. La saison dernière, l'international sénégalais a fait 26 apparitions en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive) mais n'a été titulaire qu'à 18 reprises. En ce sens, le PSG avait ciblé le milieu de terrain de 32 ans pour son dégraissage afin de continuer son mercato estival et ainsi boucler les arrivées de Milan Skriniar et Renato Sanches notamment.

Des discussions ont bien eu lieu avec les Stambouliotes de Galatasaray, comme dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, mais ces derniers ont finalement laissé tomber, pour des raisons financières principalement. Cependant, plusieurs sources annonçaient récemment que des premiers contacts avaient été noués entre Everton - qui avait déjà enrôlé Gueye entre 2016 et 2019 avant de le laisser filer à Paris contre 30 millions d'euros environ - et l'entourage du joueur.

La durée du contrat poserait problème

Si le joueur avait confié vouloir rester à Paris à ses dirigeants pour sa dernière année de contrat, d'après les dernières informations de L'Équipe, Everton semble être une piste qui pourrait l'intéresser, d'autant plus que le manager Frank Lampard vise deux milieux de terrain avant la fin du mercato estival. The Athletic informe que les discussions entre les Toffees et le PSG s'accélèrent et le média américain estime qu'il s'agira probablement d'un transfert définitif plutôt que d'un prêt. Paris souhaiterait ne plus avoir à payer le salaire du Sénégalais.

Les termes d'un accord restent à finaliser pour le moment, mais un retour d'Idrissa Gueye en Premier League reste en bonne voie. Seul blocage, l'entourage du joueur souhaiterait un contrat de deux ou trois ans, mais Everton préférerait du court-terme en raison de l'âge de Gueye. Everton garderait également un œil sur le milieu de terrain de Chelsea, Ross Barkley, mais la piste de Gueye plairait beaucoup à Frank Lampard pour la saison à venir.