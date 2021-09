Le groupe de l'OL pour affronter Lorient

Après sa défaite frustrante à Paris (2-1), l'Olympique Lyonnais a bien réagi mercredi contre Troyes (3-1) et tentera d'enchaîner, ce samedi, face à Lorient (21h) à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Peter Bosz devra se passer de Moussa Dembélé, blessé et indisponible pour plusieurs semaines mais pourra compter sur Islam Slimani, autre arme offensive des Gones.

Un groupe de 21 joueurs où on retrouve notamment les recrues estivales, Emerson, Jérôme Boateng et Xherdan Shaqiri. À noter en revanche les absences de Jeff Reine-Adélaïde, Malo Gusto, qui a notamment fait les frais d’un enchaînement important de quatre matches disputés par l’OL entre le 12 et le 22 septembre, et de Tino Kadewere.

Le groupe complet de l'Olympique Lyonnais : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie, Dubois, Boateng, Da Silva, Denayer, Diomandé, Emerson, Henrique, Lukeba, Aouar, Caqueret, Paqueta, Guimaraes, Keita, Shaqiri, Mendes, Toko Ekambi, Slimani, Cherki.

