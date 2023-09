PSG - OM : Amélie-Oudéa-Castéra aurait arrêté le match

Présente à l’Arcom dans le cadre de l’opération «Jouons Ensemble», la ministre des Sports, Amélie-Oudéa-Castéra, est une nouvelle fois revenue sur les chants homophobes entendus lors de PSG-OM (4-0). L’occasion pour elle de livrer un avis tranché. «Oui, on aurait dû arrêter ce match. Je pense que ces protocoles d’arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d’incitation à la haine, parce qu’il s’agit de ça, oui c’est nécessaire», a ainsi lancé la ministre avant d’argumenter.

«Ça s’est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps. Je pense que c’est l’un des éléments qui doit se produire sur le terrain pour que la situation change. De la même manière que l’on a fait évoluer notre arsenal juridique, et de la même manière que nous incitons les instances à prendre toutes leurs responsabilités et y compris les associations de supporters pour qu’elles-mêmes nous aident dans cette direction. J’aurai un temps d’échanges avec certaines de ces associations dès lundi prochain pour continuer à revoir ensemble tout ce que l’on doit faire monter en puissance dans nos plans d’action pour que ces situations ne se reproduisent pas». Le message est passé !