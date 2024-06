La Premier League a dépensé 31 M€ contre ses clubs

Le fair-play financier de la Premier League est souvent pointé du doigt par les clubs anglais, notamment par Manchester City. Ces règles contraignent des clubs financièrement et même sportivement, puisque Everton ou encore Nottingham Forest ont été sanctionnés d’un retrait de points au cours de la saison. Ces actions en justice ont beaucoup coûté au championnat anglais.

La suite après cette publicité

Comme l’indique The Times, environ 31 millions d’euros ont été déboursés par la Premier League en conseils juridiques cette saison. Une somme colossale, à l’heure où certains clubs peinent à sortir la tête de l’eau financièrement, et n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un programme de soutien financier. La première poursuite d’Everton a coûté environ 6 millions d’euros, tandis que l’affaire liée à Manchester City a déjà coûté plus de 25 millions d’euros au championnat anglais.