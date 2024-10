Israël - France : la réaction de Didier Deschamps

Didier Deschamps et l’équipe de France ont évité le match piège ce soir en Hongrie. Opposés à Israël, les vice-champions du monde ont dû patienter jusqu’à la fin du match pour valider un succès précieux (4-1) dans la course à trois qu’ils mènent avec l’Italie et la Belgique. Et pour DD, ce succès est une bouffée d’oxygène pour un groupe tricolore malmené dernièrement par les critiques.

« C’est toujours bien de gagner. C’est vrai que certains considèrent que les dialogues qu’on a eus avant la Belgique étaient des critiques. Pour moi, c’était des discussions. Ça n’a pas empêché le groupe de battre la Belgique. Il y a un environnement qui n’est plus serein. Avec un groupe plus jeune, il est plus sensible. Tout n’est pas parfait, mais tout n’est pas à jeter non plus. On a des joueurs qui ont des qualités, mais qui demandent confirmation. Cette Ligue des Nations doit nous servir à ça. On a raté le match contre l’Italie, ça ne nous a pas empêchés avec notre onze de faire match contre la Belgique », a-t-il indiqué sur TF1.