Tunisie : le défenseur Marouane Sahraoui attise les convoitises

À bientôt 30 ans, Marouane Sahraoui s’impose comme l’un des défenseurs centraux les plus en vue du championnat tunisien. Actuellement sous les couleurs du Stade Tunisien, il se distingue par sa polyvalence, sa maîtrise des deux pieds, son excellent jeu de tête et sa qualité technique au-dessus de la moyenne pour un défenseur. Ses performances solides n’ont pas laissé les grands clubs tunisiens indifférents. L’Espérance de Tunis, le Club Africain, l’Étoile du Sahel et le Club Sportif Sfaxien ont tous manifesté un fort intérêt pour le joueur, certains ayant même pris des renseignements concrets sur sa situation.

La suite après cette publicité

Mais l’intérêt ne se limite pas à la Tunisie. Sahraoui est également courtisé par plusieurs clubs du Moyen-Orient, où des offres ont déjà été formulées. Sur le plan international, une convocation avec la sélection tunisienne pourrait être envisagée lors du prochain rassemblement alors que des clubs européens suivent également son évolution depuis quelques mois