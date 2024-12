Borussia Dortmund - FC Barcelone: les compositions officielles

Le Borussia Dortmund reçoit sur sa pelouse le FC Barcelone ce mercredi à 21h. Dortmund s’articule en 4-3-3 avec Kobel aux cages. En défense, on retrouve Ryerson, Can, Schlotterbeck et Bensebaini. Sabitzer, Nmecha et Duranville sont au milieu de terrain. Et enfin en attaque, on retrouve Reyna, Guirassy et Gittens.

Les Blaugranas s’organisent en 4-2-3-1 avec aux cages Pena. En défense, on retrouve Koundé, Cubarsi, Martinez et Balde. Pedri et Casado sont au milieu de terrain. Enfin, Yamal Olmo et Raphinha vont animer l’attaque du FC Barcelone avec Lewandowski placé en pointe.

Les compositions:

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Nmecha, Duranville - Reyna, Guirassy, Gittens

FC Barcelone: Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Casado - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

