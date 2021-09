LdC, PSG-Man City : la frappe d’Idrissa Gueye flashée à très grande vitesse !

La suite après cette publicité

Idrissa Gueye a une nouvelle fois réalisé une performance énorme mardi soir face à Manchester City (2-0). Le Sénégalais a marqué le premier but parisien, son quatrième depuis le début de la saison. Sa frappe a d’ailleurs été enregistrée à 100 km/h, rapporte RMC.

Après la rencontre, Gueye est revenu sur sa réussite offensive actuelle : « je ne sais pas, c'est le travail de toute l'équipe. Elle m'offre beaucoup d'opportunités, les attaquants font beaucoup d'appels, et j'ai des deuxièmes ballons. Souvent, on est là pour essayer de finir. Avec le travail à l'entraînement, ça paye sur le terrain. On est content d'aider l'équipe et on espère continuer comme ça », a-t-il déclaré.