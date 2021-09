PSG : Idrissa Gueye a ressorti la performance XXL

La suite après cette publicité

18 septembre 2019, Idrissa Gueye écoeure le Real Madrid. 28 septembre 2021, Idrissa Gueye survole la rencontre contre Manchester City. Deux ans après sa performance époustouflante contre un cador au Parc des Princes, le milieu de terrain sénégalais a remis ça. Face à un milieu adverse impressionnant et dominateur dans la possession, il était absolument partout. Au pressing, pour contrer une offensive adverse, à la relance, dans le camp adverse. Sur RMC, il a évoqué l'aspect défensif de son travail.

« On a subi, mais ce n’était pas très compliqué parce qu’il n’y avait pas beaucoup de rythme en face. Ils essayaient de passer de gauche à droite, mais comme on était en place, c’était simple pour nous de défendre », a-t-il déclaré. Une prestation XXL ponctuée d'un but, inscrit à la 8e minute, en véritable renard des surfaces. Déjà son 4e but cette saison, soit son meilleur total au cours d'un exercice entier depuis la saison 2014-2015 !

Gueye a besoin de ses coéquipiers pour briller

En zone mixte, il est revenu sur sa réussite offensive actuelle. « Je ne sais pas, c'est le travail de toute l'équipe. Elle m'offre beaucoup d'opportunités, les attaquants font beaucoup d'appels, et j'ai des deuxièmes ballons. Souvent, on est là pour essayer de finir. Avec le travail à l'entraînement, ça paye sur le terrain. On est content d'aider l'équipe et on espère continuer comme ça. » Continuer, c'est aussi ce qu'il a su faire pendant le match, puisqu'il aurait pu sortir prématurément suite à une énorme semelle reçue, qui aurait dû aboutir au carton rouge de Kevin de Bruyne.

Outre son but, sa prestation globale a marqué les esprits en même temps que les spectateurs du Parc des Princes, qui lui ont réservé une standing ovation lors de son remplacement par Danilo en fin de rencontre. Lui aussi a ressenti qu'il réalisait un gros match. « Je me sens très bien. J'ai ressenti qu'on était solides, tous ensemble, et ça donne de la confiance et de la sérénité sur le terrain. Quand on sent ça, quand on défend tous ensemble, qu'on se fait des passes, on prend du plaisir. C'est ce que nous avait demandé le coach, de prendre du plaisir et de se lâcher. » Le défi pour Gueye sera aussi de rééditer ce genre de performances de manière plus fréquente. Pour cela, il faudra que son message adressé à ses coéquipiers soit entendu.