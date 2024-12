AC Milan : le plan fou du propriétaire américain pour révolutionner le club !

Ces derniers jours, l’AC Milan a annoncé des nouvelles importantes pour l’avenir du club milanais. Dans un communiqué officiel publié le 20 décembre, les Rossoneri a précisé que RedBird Capital - le fonds dirigé par Gerry Cardinale, qui dirige l’AC Milan depuis 2022 - a réalisé une opération de refinancement du prêt accordé par l’entreprise cédante à l’entreprise acquéreuse. Il s’agit de l’accord conclu avec le fonds Elliott, l’ancien propriétaire de l’AC Milan, dans le cadre de la transaction qui a amené RedBird aux commandes de l’équipe lombarde pour une somme de 1,16 milliard d’euros. Gerry Cardinale a versé à Elliott 600 millions d’euros et a financé la part restante - 560 millions d’euros - avec des ressources mises à disposition par le vendeur (Elliott précisément) avec un taux d’intérêt d’environ 7 %. Désormais, grâce à ce refinancement réalisé 8 mois avant l’échéance d’août 2025, RedBird a versé 170 millions supplémentaires, portant ainsi l’investissement à Milan à 770 millions d’euros. À ce montant, il faut ajouter les 55 millions d’euros versés par l’actionnaire pour soutenir le projet du stade de San Donato Milanese, pour un total qui dépasse les 800 millions d’euros. Dans le même temps, le montant principal du prêt a été réduit à 489 millions, avec une nouvelle échéance fixée à juillet 2028.

Mais que signifie cette opération pour Milan et pour les propriétaires ? Partant des faits, RedBird a anticipé l’expiration du prêt vendeur, prolongeant le prêt de trois ans supplémentaires, signe de la volonté d’un engagement à long terme avec le club Rossoneri. Le moment avec lequel l’opération a été clôturée met en évidence les différences par rapport à ce qui s’est passé avec le prêt de 275 millions d’Oaktree à Steven Zhang pour la gestion de l’Inter ou avec Milan lui-même à l’époque de Yonghong Li, un homme d’affaires chinois qui a été contraint d’abdiquer après avoir été incapable de rembourser le prêt accordé par le fonds Elliott. Un thème sur lequel est récemment revenu le président et directeur général de l’AC Milan, Giorgio Furlani, qui s’est exprimé lors d’une masterclass à la Harvard Business School, a analysé cette période sombre pour les Rossoneri : « En juillet 2018, Li avait complètement arrêté d’investir de l’argent dans le club. En défaut de paiement de son prêt, Elliott a repris le club des Rossoneri. Dire que Milan a été mal gérée est offensant pour les entreprises mal gérées : elle n’a pas été gérée du tout »

À la recherche d’investisseurs arabes

Gerry Cardinale a donc acheté du temps et a prolongé l’échéance jusqu’à août 2025 pour permettre à RedBird de se concentrer avec force sur le projet d’un nouveau stade. L’année 2025 sera importante dans ce dossier, au cours de laquelle on comprendra si l’option d’un nouveau San Siro avec l’Inter sera réellement viable ou si tous les efforts seront concentrés sur San Donato, où les propriétaires ont déjà investi 55 millions d’euros, en achetant le terrain sur lequel éventuellement construire la structure et en renforçant les actifs de l’entreprise. Le changement simultané de propriétaire de l’Inter de Steven Zhang à Oaktree permet également à l’homme d’affaires américain de pouvoir compter sur un partenaire économiquement plus solide si le projet d’un nouveau San Siro devait être choisi pour l’avenir. En suivant cette voie, les coûts de l’investissement seraient effectivement réduits de moitié, les revenus resteraient inchangés par rapport à un investissement dans deux stades distincts et les deux équipes pourraient rester dans le quartier emblématique, évitant ainsi de déménager en dehors de Milan. Outre le projet de stade, qui, s’il était approuvé, donnerait une augmentation significative à la valeur de Milan, permettant éventuellement à RedBird de pouvoir évaluer une future vente du club à des chiffres nettement supérieurs à ceux de l’achat, le refinancement du prêt ouvre aussi la porte à une éventuelle entrée d’actionnaires minoritaires.

Si Cardinale décidait de vendre le club pour un montant égal à la dette résiduelle, soit les 489 millions mentionnés dans le communiqué officiel, il garderait toujours le contrôle du Milan, mais pourrait ainsi compter sur un partenaire activement plus impliqué qu’un simple créancier, rôle actuellement occupé par Elliott. Une option que Cardinale avait évoquée dans une interview accordée en février à Calcio e Finanza : «À l’heure actuelle, il y a beaucoup de capitaux au Moyen-Orient intéressés à investir dans le sport et nous sommes ouverts à collaborer avec des partenaires potentiels qui pourraient nous rejoindre. À la fois en tant que sponsor et partenaire dans la construction du nouveau stade, ou en tant qu’actionnaires minoritaires en tant que véritables partenaires à valeur ajoutée, mais comme je l’ai dit, je n’abandonnerai pas le contrôle». Deux ans après avoir rejoint Milan, Cardinale a confirmé son engagement envers le club des Rossoneri et la centralité du nouveau stade dans son projet à long terme. L’espoir du propriétaire est que les choses commencent également à fonctionner sur le terrain, étant donné que la qualification pour la Ligue des Champions reste toujours un objectif primordial pour consolider le niveau atteint par Milan ces dernières années en termes de sport et de positionnement de marque.