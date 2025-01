Argentine : la grosse révélation de Lionel Scaloni sur Lionel Messi

Rejouer une Coupe du Monde par gourmandise, ou dire stop par raison ? Tel est le dilemme auquel devra répondre Lionel Messi dans les prochains mois. Car si l’on imaginait le Mondial 2022 comme étant son dernier, l’octuple Ballon d’Or sait que le prochain n’est plus tellement loin, dans l’espace comme dans le temps. Pour rappel, la prochaine Coupe du Monde aura lieu dans 18 mois et dans trois pays simultanément : le Canada, le Mexique et les États-Unis, que la Pulga connaît très bien pour évoluer à l’Inter Miami depuis 2023.

La suite après cette publicité

Et si Messi a souvent répété ne pas vouloir s’avancer aussi loin, les propos tenus par son sélectionneur, Lionel Scaloni, tranchent avec les siens. Dans un entretien accordé à DSports, le technicien de 46 ans a révélé que son capitaine avait bien l’intention de jouer un ultime Mondial : «Messi veut jouer la Coupe du Monde 2026. Mais pour y parvenir, il faut laisser faire le temps, voir comment on y arrive. Il sait très bien ce que nous en pensons. Moi, je m’en fiche, tout ce que je veux, c’est qu’il soit heureux.» Une dernière danse ? Alors peut-être.