PSG : les mots forts de Lucas Hernandez

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 3 à 0 en Ligue des champions face à une faible équipe de Salzbourg. Une rencontre durant laquelle Lucas Hernandez a pu retrouver les terrains, lui qui avait manqué sept mois de compétition en raison d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Le Français, qui a remplacé Nuno Mendes touché, était heureux après la rencontre. «Ça fait plaisir, c’est une fierté de retrouver les terrains. Quand tu subis une blessure comme ça, ce n’est jamais facile. Mentalement, dès le premier jour après mon opération, je savais que j’allais revenir vite et plus fort.»

Puis, il a évoqué la belle opération du PSG hier soir. «C’était très important de venir ici pour aller chercher la victoire. On garde du positif, j’espère que c’est le début d’un long chemin en Ligue des champions. L’équipe est jeune mais on était tous sereins. Les circonstances du match dépendent de l’adversaire, mais dès le début on voulait la victoire. On parle beaucoup de l’efficacité ces derniers jours mais on travaille sur ça. Aujourd’hui (hier soir, ndlr), on en a mis trois mais on aurait pu en mettre d’autres (…) Il y a un soulagement bien sûr, on savait que ça allait être un match presque décisif pour nous. Il ne fallait pas se rater. On a été présent, on garde cette victoire en espérant continuer sur cette même dynamique en janvier. Ce seront deux grosses équipes (Manchester City et Stuttgart), mais on jouera avec notre public, ce sera notre numéro 12.» Le message est passé.