Impulstar : le documentaire événement

Depuis plusieurs années, Impulstar est devenu incontournable dans la culture populaire avec l’organisation d’événements sportifs et culturels incontournables grâce à deux hommes, Bernard Messi, pionnier des tournois de street foot, et de Meissa N’Diaye, l’un des agents les plus influents de la planète football. Le projet, venu initialement de la banlieue, s’est progressivement développé au point de prendre une dimension nationale puis internationale. Les années passent et le credo reste toujours le même : la jeunesse est au centre du projet.

Ce documentaire retrace toutes les dates clés d’Impulstar : de sa genèse à sa couverture sur la scène internationale. On y retrouve tous les hommes clés de l’aventure Impulstar avec de nombreuses interviews dont celle par exemple de Youssouf Fofana. Le milieu international tricolore de l’AS Monaco, qui a participé au tournoi quand il était enfant, est l’un des symboles de la réussite d’un tournoi qui a fait et qui continue de faire rêver plus d’un jeune footballeur en herbe.