Mercato : le PSG sait exactement ce qu’il veut recruter cet été

Le Paris Saint-Germain ne rêve plus grand. L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi, le président qui a fait venir dans la capitale de très grandes stars comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic ou encore David Beckham, a annoncé que les paillettes étaient terminées au PSG. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent moins de noms ronflants mais plus de résultats. Cette saison, les recrues n’ont pas vraiment apporté grand-chose aux champions de France.

Christophe Galtier et Luis Campos non plus d’ailleurs. Concernant le Portugais, il a raté ses deux premiers mercatos au sein du club champion de France. Actuellement, il fait tout pour sauver sa tête et mener un troisième mercato au sein de l’écurie francilienne. Attendu au tournant par la direction parisienne, le conseiller football est déjà en train d’activer tous ses réseaux afin de réaliser un recrutement réussi cet été 2023.

Le PSG a un plan pour son mercato

D’autant que les pensionnaires du Parc des Princes auront besoin de renforts puisque Lionel Messi, Neymar et certainement d’autres joueurs de l’effectif actuel, dont Carlos Soler et Juan Bernat, sont poussés vers la sortie. Ainsi, pour aider Paris à progresser, plusieurs profils sont ciblés. Le Parisien en dit un peu plus sur le sujet ce mercredi. Ainsi, le média français explique que le PSG vise en priorité des joueurs français pour entourer Kylian Mbappé, la star du projet.

Campos cible des éléments jeunes, à fort potentiel et dotés de capacités physiques importantes. Le Portugais insiste également sur le fait que ces recrues doivent être solides mentalement, ce qui fait défaut au PSG lors des rencontres cruciales notamment en Ligue des Champions. Le Parisien cite les noms de joueurs tels que Khéphren Thuram (Nice), Randal Kolo Muani (Francfort) et Youssouf Fofana (ASM). On sait également que Manu Koné (Gladbach) ou encore Rayan Cherki (OL) plaisent. Le PSG, qui doit vendre avant d’acheter, a déjà lancé les grandes manœuvres !