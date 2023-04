PSG : Nasser Al-Khelaïfi a changé d’avis pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

« Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur la possibilité de les voir rester. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer, que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons », a récemment avoué Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Lionel Messi, Sergio Ramos et Kylian Mbappé lors d’un entretien accordé au Marca Sport Weekend 2023.

Mais le président du PSG commencerait à changer d’avis concernant l’Argentin. En effet, L’Equipe révèle que NAK prend en considération l’amertume des supporters vis-à-vis du joueur, qui a été sifflé dimanche soir face à l’OL. Il ne serait pas prêt à tout pour le prolonger. D’ailleurs, le club parisien lui a demandé de baisser son salaire pour rester.

À lire

Le PSG a déjà un gros problème avec un indésirable