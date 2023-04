Le PSG a fait une demande osée à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le feuilleton Lionel Messi tient tout le monde en haleine. En fin de contrat le 30 juin prochain, le champion du monde 2022 va devoir prendre une décision très importante concernant son avenir. Il pourrait décider de s’en aller une fois son bail terminé dans la capitale française. Et il ne manque pas de prétendants aux quatre coins du monde. L’Inter Miami et des clubs saoudiens, dont Al-Hilal, rêvent de le recruter. Mais La Pulga veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui élimine d’office ces courtisans.

Messi est courtisé

Le FC Barcelone a donc ses chances. Les pensionnaires du Camp Nou tentent de le faire revenir par tous les moyens. Ce, malgré le fait qu’ils connaissent de nombreux problèmes financiers et juridiques, qui pourraient poser problème si jamais le club ne participe pas à la prochaine C1. Mais cela ne semble pas effrayer l’international albiceleste qui serait disposé à baisser ses émoluments. Mais il toucherait un pourcentage sur les revenus annexes qu’il génère, notamment au niveau du sponsoring. Un retour de Leo Messi en Catalogne ne relève donc plus du fantasme.

Mais à l’heure actuelle, la seule proposition qu’aurait le joueur vient toujours du PSG. Ce mardi, L’Equipe explique que les deux parties étaient prêtes à prolonger avant le Mondial mais que la donne a changé au fur et à mesure au point d’arriver à un possible divorce à l’issue de la saison entre le septuple Ballon d’Or et les pensionnaires du Parc des Princes. Le clan Messi a continué à échanger avec Paris, avec lequel les discussions ne sont pas totalement rompues. Mais les champions de France ont fait une offre inattendue à l’Argentin.

Le PSG veut qu’il baisse son salaire

En effet, L’Équipe assure que les dirigeants franciliens lui ont demandé de baisser son salaire en cas de prolongation. Ce qui n’était pas la tendance au départ, puisque Paris lui offrait un contrat d’un an, plus une année en option, avec des émoluments inchangés. À présent, le PSG, qui doit faire face aux contraintes liées au fair-play financier, veut faire baisser sa masse salariale et donc offrir moins d’argent à Messi. Un élément qui rapporte pourtant énormément au club français avec tous les revenus liés au merchandising. Ce dont il est conscient d’ailleurs.

Ainsi, l’ancien joueur du Barça et son entourage ne souhaitent pas accepter d’offres au rabais. Ils prolongeront l’aventure à Paris si Messi touche un salaire qu’il estime convenable et si des garanties sont apportées en ce qui concerne le projet pour la saison 2023-24. Une saison où Lionel Messi pourrait donc évoluer sous le maillot du Paris Saint-Germain ou ailleurs. La balle est dans son camp et celui du PSG, qui ne semble pas prêt à se plier en quatre pour le retenir. Le président Nasser Al-Khelaïfi, qui a déclaré vouloir le garder, ne serait plus aussi sûr de lui, face à l’attitude des supporters vis-à-vis du joueur. La suite au prochain épisode…

