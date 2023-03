Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi dévoile ses intentions pour l’avenir du trio Messi-Mbappé-Ramos

La suite après cette publicité

Quel mercato nous prépare le Paris Saint-Germain après son énième échec en Ligue des Champions ? À l’heure actuelle, beaucoup se demandent si le club de la capitale doit vraiment chercher à prolonger les contrats de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Les deux sont vieillissants (36 et 35 ans), touchent des salaires XXL et n’ont pas vraiment fait franchir un cap en Ligue des Champions, l’objectif avoué de QSI depuis 2011.

Concernant Messi, c’est le flou total. Annoncé tout proche d’une prolongation il y a quelques semaines, l’Argentin semble aujourd’hui plus proche d’un départ. Entre ses relations compliquées avec les supporters parisiens et les appels du pied répétés du Barça, le champion du monde 2022 est aujourd’hui tenté de revenir dans son club de cœur. Pour ce qui est de Ramos, la tendance est plutôt positive. L’Espagnol n’est pas le défenseur le plus vif de l’effectif, mais il aurait convaincu Nasser Al-Khelaïfi de le prolonger. Enfin, que faire avec Kylian Mbappé ? Le Français est sous contrat jusqu’en 2024 et n’a toujours pas activé son année optionnelle (jusqu’en 2025).

NAK veut garder ses stars

Paris va donc devoir agir s’il ne veut pas le voir partir gratuitement dans un an. Interrogé sur l’avenir de ses trois stars, Al-Khelaïfi a confirmé que le PSG souhaitait les conserver. « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur la possibilité de les voir rester. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer, que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons », a-t-il dans un entretien accordé au Marca Sport Weekend 2023, avant de poursuivre.

« Nous n’allons pas commettre d’erreurs. Je pense qu’il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison. Nous nous concentrons sur la jeunesse et les jeunes talents. Nous continuerons à investir dans le club et dans la transformation de l’avenir au sein du centre de formation. » On n’en saura pas plus, mais encore une fois NAK s’est montré ambitieux.