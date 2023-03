Coupe du Monde 2026 : le nouveau format totalement inattendu préparé par la FIFA !

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 au Qatar avait beaucoup été commentée, car le tournoi n’était pas organisé lors des mois habituels, juin et juillet, mais du 20 novembre au 18 décembre 2022, en raison du climat. La prochaine édition, qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, devrait retrouver une période estivale habituelle, mais c’est au niveau du format que tout va changer. On savait déjà qu’il y aurait désormais 48 équipes participantes, contre seulement 32 jusqu’ici et The Athletic a dévoilé de nouvelles informations.

Avec 16 équipes de plus, le tournoi se déroulera sur 56 jours. La Coupe du Monde 2026 débuterait ainsi au début du mois de juin et la finale se déroulerait le 19 juillet 2026. Ce qui implique logiquement un changement pour les phases de poules. L’idée initiale était de créer 16 groupes de trois, les deux premiers étant qualifiés pour une compétition à élimination directe de 32 équipes. Mais finalement, la FIFA prévoit 12 groupes de quatre, avec comme nouveauté, les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les matches à élimination directe.

Les 8 meilleurs troisièmes qualifiés

On retrouverait donc les habituels premiers et deuxièmes qualifiés, avec les huit meilleurs troisièmes pour disputer les 1/16es de finale du Mondial 2026. De quoi embêter les sélectionneurs nationaux, mais aussi les clubs, puisque le tournoi se déroulera sur une semaine supplémentaire, qui sera «obtenue en réduisant la période de préparation de 23 à 16 jours», précise le média britannique. Pour rappel, le manque de préparation à la dernière Coupe du Monde, au Qatar, avait beaucoup influé sur le Mondial 2022 et les nombreuses blessures.

Un autre détail de taille devrait, en plus, embêter les sélections : le choix du camp de base, car il y aura un total de 16 villes hôtes, la plupart étant situées aux États-Unis. Sur un total de 104 rencontres, qui se dérouleront donc sur 39 jours, 60 matches devaient se dérouler sur le sol américain dans le format initial, alors que le Canada et le Mexique bénéficiaient de 10 matches chacun. Les voyages risquent, entre chaque match, d’être assez longs pour les sélections nationales.