ASSE : le message d'union de Pascal Dupraz aux supporters

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne il y a quelques jours, Pascal Dupraz a dirigé son équipe pour la première fois ce dimanche lors du 32e de finale de Coupe de France contre Lyon-La Duchère. Sur la pelouse du Stade de Balmont, ces Verts lui ont offert sa première victoire avec un court succès 1-0 grâce à Arnaud Nordin. Alors forcément, après la rencontre, l'ancien manager du Toulouse FC notamment avait le sourire. Mais il a surtout adressé un message aux supporters avant le match contre le FC Nantes mercredi (19e journée de Ligue 1).

«J’ai vu et j'ai senti que les joueurs avaient envie lors des 17 derniers matches. On doit s’améliorer, ils le savent. Mais j'ai hâte d’être mercredi, de jouer à Geoffroy-Guichard. J’invite tout ceux qui ont envie de venir nous voir à rejoindre les deux kops. Il est temps de se réconcilier et je compte sur les joueurs pour que les amoureux des Verts soient avec nous. Avec des attitudes comme celles d’aujourd’hui, je suis sûr qu’ils seront derrière nous», a déclaré le coach de 59 ans dans des propos relayés sur le site du club. Le rendez-vous est pris.