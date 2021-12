Coupe de France : l'OM galère puis surclasse le Cannet Rocheville, l'AS Monaco fait le job contre le Red Star

La suite après cette publicité

Les week-ends de coupe sont toujours magiques, mais surtout, plein de surprises. L'Olympique de Marseille, bien conscient qu'à tout moment un petit poucet peut sortir une Ligue 1 du fait de ses expériences passées, accueillait le Cannet Rocheville, pensionnaire de N3, la cinquième division du football français. Jorge Sampaoli faisait un peu tourner, mais il y avait quand même des éléments majeurs de l'effectif titularisés, à l'image de Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. D'entrée L'OM démarrait fort, avec plusieurs situations chaudes de Milik et Harit notamment, mais allait être cueilli à froid par Le Cannet. Lancé par Mendes Da Silva, Mike Core prenait le dos de la défense phocéenne et battait parfaitement Mandanda en mano a mano (0-1, 17e). Derrière, les locaux avaient de nouvelles occasions, via Milik encore ou même Pape Gueye.

C'est finalement l'attaquant polonais qui allait égaliser. Le destin souriait ainsi enfin à l'OM avec une expulsion de Lahouel et un pénalty, bien transformé par Milik donc (1-1, 41e). De quoi mettre l'OM dans une situation idéale, et en deuxième période, la domination marseillaise se concrétisait. L'ancien du Napoli signait un doublé, au deuxième poteau après un sacré centre de Guendouzi à ras de terre (2-1, 58e). Le plus dur était fait donc pour l'écurie de Jorge Sampaoli, et des joueurs comme Pol Lirola ou Luis Henrique en profitaient pour se montrer. Luis Henrique faisait le break d'un bon plat du pied, après un nouveau service réussi de Guendouzi (3-1, 77e), avant que Milik ne s'offre le triplé en toute fin de partie. Les Marseillais verront donc les seizièmes de finale.

Première réussie pour Dupraz

De son côté, l'AS Monaco avait un match un peu plus difficile que les Phocéens a priori, puisque les Asémistes se déplaçaient à Saint-Ouen pour y défier le Red Star, qui évolue cette saison en N1. Niko Kovac alignait qui un onze pratiquement titulaire à quelques exceptions près, ce qui n'empêchait pas ses hommes d'être par moments bousculés par les Franciliens, à l'image du sauvetage héroïque de Majecki à la 23e minute. Le talent individuel monégasque allait cependant faire la différence, avec un joli but de Wissam Ben Yedder, qui a ajusté Avognan, entre les jambes, après avoir mis Sparagna dans le vent (0-1, 33e). De quoi sonner la formation dirigée par Habib Beye, qui peinait ensuite à se créer des situations face à des Monégasques dominateurs et assez sereins. Diop et Boadu auraient même pu doubler la mise, mais vigilance, puisque Pape Meïssa Ba touchait lui la barre (61e). C'est finalement Ben Yedder qui allait refaire trembler les filets, après un bon service de Matazo (0-2, 65e). Mission accomplie pour l'ASM.

Dans les autres rencontres du début d'après-midi. Lens a fait le boulot en s'imposant 1-0 sur la pelouse du Stade Poitevin (N3) grâce à un but de Ganago peu avant la pause, alors que l'équipe de Poitiers était réduite à dix suite à l'expulsion de Neto dans la foulée. L'ASSE, pour la première de Pascal Dupraz, a gagné 1-0 sur la pelouse de Lyon La Duchère (N2) grâce à une réalisation de Nordin. Enfin, le FC Metz est actuellement en prolongations contre Bergerac (N2).