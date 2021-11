Suisse : Yann Sommer et l'arrogance de l'équipe de France

Le 8e de finale du dernier Euro n'est pas encore oublié par les différents acteurs de ce match. Battue par la Suisse après avoir mené 3-1 à dix minutes du terme, l'équipe de France n'a pas su garder son avance avant de s'incliner aux tirs au but où Yann Sommer a repoussé cette dernière tentative de Kylian Mbappé. Depuis, les Bleus ont remporté la Ligue des Nations mais ça ne les consolera pas vraiment, eux qui étaient les grands favoris de l'Euro. Pour Sommer, le héros de la Nati ce soir-là, la France a affiché trop de suffisance, ce qui a servi aux Suisses pour y croire jusqu'au bout.

«Il y avait 3-1. Normalement, c'est très difficile de faire un résultat dans ce genre de match. Mais on a ressenti quelque chose et on s'est dit que ça ne pouvait pas être fini. On a vu pendant le match, au moment où ils marquent le dernier but (celui de Pogba, ndlr), ils pensent déjà être en quarts. C'était notre chance, on s'est regardé et on s'est dit qu'on devait aller jusqu'au bout. Finalement, on a gagné. (...) Si les Français ont été arrogants ? Oui, bien sûr, mais c'était à notre avantage parce que personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C'était donc une chance pour nous», a lâché le portier de 32 ans à Eleven Sport.