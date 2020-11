OM - Nantes : Sanson possiblement forfait

À la veille de la réception du FC Nantes par l'Olympique de Marseille (demain 17h, à suivre en live commenté sur FM), André Villas-Boas s'est présenté devant les médias comme le veut la coutume. Le Portugais, qui a fait le point sur son groupe, a notamment dévoilé un doute sur la participation de son milieu de 26 ans, Morgan Sanson, à ce match comptant pour la 12e journée de Ligue 1.

Le joueur était en effet fiévreux hier. Il a ensuite été testé négatif au Covid-19 et n'aurait plus de fièvre aujourd’hui, mais reste cependant relativement fatigué et ne s'est pas entraîné ce jour. La décision finale sera prise demain soir.