Marcus Rashford victime d’un accident de la route !

Marcus Rashford et Tyrell Malacia ont eu très chaud. À bord de son Range Rover, le premier cité, accompagné par son coéquipier de Manchester United, a été percuté par une femme en état d’ébriété au volant d’une Mercedes le 16 juillet dernier. Les deux joueurs des Red Devils et un de leurs amis ont reçu un énorme choc. D’après The Sun, le Néerlandais a même du être transféré à l’hôpital, tout comme le conducteur de la voiture.

La suite après cette publicité

Assis à l’arrière, Marcus Rashford a été le seul chanceux à ne pas être directement impacté physiquement par l’accident. Au bout de 24 heures d’observation aux urgences, Malacia a finalement eu le feu vert des médecins et a pu reprendre l’entraînement dès le lendemain, tout comme son coéquipier. Plus de peur que de mal donc pour les Mancuniens.