Strasbourg-OM : les compositions officielles

Septième mais avec la 2e meilleure attaque du championnat (34 buts), le RC Strasbourg Alsace a l'occasion de rejoindre son adversaire du jour, l'Olympique de Marseille (4e), en cas de succès à la Meinau (une rencontre à suivre en direct sur FM à 17h). Cette rencontre promet d'être animée, lorsqu'on sait que les Alsaciens sont 3e sur les rencontres à domicile et que les Olympiens occupent le même rang en déplacement.

Pour ce match comptant pour la 18e journée de Ligue 1, Julien Stéphan s'appuie sur un 5-3-2 classique. Le Marseillais Lucas Perrin, prêté au Racing, est titulaire derrière. Bellegarde est préféré à Prcic au milieu et Diallo accompagne Ajorque aux avant-postes, alors que Gameiro démarre sur le banc. En face, Jorge Sampaoli opte pour un 3-3-3-1 et fait tourner ! Présences de Gueye, Lirola, Henrique ou encore Dieng. Sur le banc, on retrouve Guendouzi, Harit, Gerson, Milik et Under !

Les compositions d'équipes :

Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci - Sissoko, Bellegarde, Thomasson - Ajorque, Diallo

Marseille : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara, Gueye - Lirola, Payet, Henrique - Dieng

