PSG : Luis Enrique revient sur la rumeur Yamal

Dans dix jours, le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone lors des quarts de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous évidemment déterminant pour la bande de Luis Enrique. Pour les Franciliens, il faudra faire attention à Lamine Yamal (16 ans), talent brut et arme fatale des Blaugranas, annoncé dans le viseur du PSG pour l’été prochain. Interrogé sur cette rumeur en conférence de presse et s’il a regardé les matchs du prodige espagnol pendant la trêve internationale, l’entraîneur parisien a botté en touche le sujet.

«Bien sûr j’ai vu Espagne-Brésil, mais je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas au PSG. Cependant, j’ai aimé que les supporters de Madrid applaudissent un joueur de Barcelone, qui a 16 ans. C’est quelque chose qui me plaît et qui me donne de l’espoir», a assuré le technicien espagnol en conférence de presse. De quoi contourner la question habilement…

