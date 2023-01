Ligue 1 : Rennes s’offre Nice sur le fil grâce à Benjamin Bourigeaud !

Pour conclure cette 17e journée de Ligue 1, le Stade Rennais défiait l’OGC Nice. Après la victoire de Marseille contre Montpellier (2-1), les Bretons avaient l’occasion de remonter à la quatrième place et revenir à quatre points des Phocéens. Nice de son côté pouvait revenir dans la première partie de tableau. Pour ce match, le Stade Rennais optait pour un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Hamari Traoré, Christopher Wooh, Arthur Theate et Birger Meling. Xeka et Lovro Majer constituaient le double pivot avec Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier dans les couloirs. Arnaud Kalimuendo épaulait Amine Gouiri en attaque. De son côté, Nice s’articulait en 3-4-3 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart derrière Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Pablo Rosario. Jordan Lotomba et Melvin Bard assuraient les rôles de pistons et laissaient le double-pivot à Mario Lemina et Khéphren Thuram. Enfin, Nicolas Pépé et Ross Barkley épaulaient Gaëtan Laborde en attaque.

Cette rencontre démarrait sur un bon rythme sous l’impulsion du Stade Rennais. Investissant le camp niçois, la formation de Bruno Génésio trouvait d’ailleurs la faille sur sa première véritable occasion. Sur la droite, Benjamin Bourigeaud trouvait Amine Gouiri dans la surface. Ce dernier talonnait pour Arnaud Kalimuendo qui était contré au moment de frapper. La sphère revenait sur la gauche de la surface où Martin Terrier inscrivait son 9e but de la saison (1-0, 5e). Une entame parfaite pour les Bretons et qui était suivie d’une réponse des Aiglons. Pourtant loin dans l’axe à 30 mètres des cages, Ross Barkley déclenchait un boulet de canon que Steve Mandanda repoussait sur sa barre transversale (10e). Une alerte pour Rennes qui piquait de nouveau suite à une frappe déviée de Benjamin Bourigeaud sur la droite qui était reprise victorieusement par Martin Terrier au second poteau (16e). Le but était refusé logiquement pour hors-jeu après utilisation de l’arbitrage vidéo.

Une soirée marquée par la blessure de Martin Terrier

Malmené dans un match intéressant, Nice s’en remettait à un très bon Ross Barkley. Sur la droite devant la surface rennaise, Ross Barkley envoyait une frappe sèche au fond des filets pour égaliser (1-1, 21e). Rennes poussait de nouveau et Benjamin Bourigeaud se distinguait d’un tir puissant (26e). Rennes connaissait néanmoins un sacré coup dur avec la sortie sur civière de Martin Terrier touché au genou (34e). Mis à part une frappe de Benjamin Bourigeaud (38e), la fin de premier acte était moins intense. Dos à dos, les deux formations revenaient des vestiaires et Rennes revenait avec de bonnes intentions. Benjamin Bourigeaud se distinguait d’une belle tête (56e) puis Arnaud Kalimuendo trouvait Lovro Majer dont le ballon sur la gauche de la surface pour Jeremy Doku débouchait sur une frappe dangereuse (58e). Rennes poussait et Nice se contentait des miettes. Rare aiglon en vue, Ross Barkley frappait un coup franc qui passait au-dessus du but de Steve Mandanda (62e).

La domination restait rennaise et Hamari Traoré voyait sa tête passer juste au-dessus du but (64e). La tête, arme également utilisée par Khéphren Thuram et qui était proche de sourire aux Niçois quelques minutes plus tard (69e). Rennes était dans le bon ton, mais Nice se montrait capable de punir le manque d’efficacité adverse. Sur une belle action collective, Amine Gouiri butait sur un solide Kasper Schmeichel (78e). Sur un corner quelques minutes, plus tard, Rennes passait de nouveau proche du but avec une tête d’Arthur Theate (84e). Si Nice se procurait une double possibilité via Bilal Brahimi et Sofiane Diop (87e), Rennes était enfin récompensé. Amine Gouiri lançait sur la gauche de la surface Flavien Tait qui trouvait sur la droite Benjamin Bourigeaud qui libérait tout un peuple (2-1, 89e). Tenant lors des dernières minutes, Rennes s’impose 2-1 et grimpe à la quatrième place à deux points du podium.