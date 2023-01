Ligue 1 : l’OM s’impose à Montpellier et poursuit sa série

La suite après cette publicité

Avant-dernier match de la 17e journée de la Ligue 1 au Stade de la Mosson, où Montpellier, 14e du Championnat, défiait Marseille, actuellement 3e avec 33 unités, pour un Derby du Sud de la France. Avec le finaliste du Mondial 2022, Veretout, mais sans Guendouzi, l’OM débutait timidement cette rencontre, qui allait d’un but à l’autre, mais sans aucune véritable occasion à signaler. La meilleure occasion olympienne de la première mi-temps aura été ce centre de Clauss, qui a surpris Omlin et l’a obligé à dégager sur sa transversale (18e). Et malheureusement, Clauss a été contraint de céder sa place quelques minutes après, touché aux adducteurs (24e). Côté MHSC, Wahi et Mavididi se montraient remuant, sans vraiment créer du danger.

Mais après la pause, l’OM a passé la vitesse supérieure. Sur un centre d’Ünder, dévié par Veretout, Omlin repoussait sur sa ligne. Mais derrière, Tavares a contrôlé avant de lâcher une superbe frappe enroulée en lucarne (1-0, 47e). De quoi libérer l’OM, plus tranchant en seconde période. À l’heure de jeu, sur un corner parfaitement tiré par Ünder, Mbemba poussait pour obtenir le ballon au second poteau… finalement détourné par Estève dans son propre but (2-0, 61e). L’OM avait fait le plus dur au meilleur des moments et après cela, les Héraultais n’auraient logiquement pas dû revenir. Mais une expulsion bête de Tavares en fin de match (85e) à donner espoir au MHSC, qui a réduit l’écart sur un penalty de Savanier (2-1, 90e). Mais au terme d’une fin de match folle, l’OM reste bien sur le podium et enchaîne une quatrième succès de suite avant d’aller à Troyes. La situation commence à se tendre à Montpellier, 14e et à quatre points de la zone rouge, qui ira à Nice lors de la 18e journée.

