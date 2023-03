PSG : le futur de Thiago Motta se précise !

La suite après cette publicité

Rien n’est jamais acquis dans le monde du football, mais aujourd’hui, Christophe Galtier est plus proche d’un départ que d’une prolongation au Paris Saint-Germain. Plusieurs noms de remplaçants potentiels ont d’ailleurs souvent circulé ces derniers mois. Thomas Tuchel, Roberto Mancini, José Mourinho, Zinedine Zidane ou encore Thiago Motta ont ainsi été les quelques exemples d’entraîneurs cités. Sauf que toutes ces pistes sont en train de s’envoler une par une.

Tuchel vient de s’engager en faveur du Bayern Munich et José Mourinho a fait savoir qu’il souhaitait rester à l’AS Roma, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Deux pistes à oublier auxquelles pourrait s’ajouter celle menant à l’ancien milieu du PSG, Thiago Motta. Souvent annoncé sur le banc francilien, l’Italo-Brésilien a l’avantage de connaître la maison rouge et bleu comme sa poche. Interrogé sur un potentiel retour en France, l’intéressé avait botté en touche en février dernier. «Je ne vais pas commenter la situation et les liens du PSG, je suis concentré à 100% sur le prochain match».

Bologne veut blinder Motta

Et aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le club de Motta, Bologne, s’active pour verrouiller son coach. Neuvièmes du classement de Serie A, les dirigeants d’Émilie-Romagne sont ravis du rendement de Motta. Patron du club, Joey Saputo s’est entretenu avec son entraîneur pour discuter du futur de l’équipe. Aucune décision ferme n’a été prise, mais il y a une volonté de se revoir à la fin du mois d’avril. Et sauf catastrophe, l’idée est de prolonger Motta d’un an, soit jusqu’en 2025. Bologne n’était pas pressé, mais l’annonce par les médias des intérêts de clubs tels que le PSG ou l’Inter a obligé la formation transalpine à s’activer.

Le quotidien au papier rose indique toutefois qu’une clause spéciale, au cas où un grand d’Europe se manifeste, pourrait être incluse, mais pour le moment, Motta donne surtout l’impression d’être focalisé sur la fin de la saison et le prochain exercice. D’ailleurs, l’ancien milieu de terrain aurait déjà fixé ses priorités pour le prochain mercato. Cinq, six joueurs auraient été déclarés intransférables (Posch, Dominguez, Ferguson entre autres) et des revues sont attendues. Bologne ne pourra peut-être pas rivaliser si un gros bras de la scène européenne fait le forcing pour Motta, mais le président Saputo fera son maximum pour éviter le départ de son entraîneur.