Mercato PSG : José Mourinho a enfin pris sa décision

Le Paris Saint-Germain rêve encore. Depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale espère toujours remporter la Ligue des Champions. Cette saison, les Franciliens comptaient sur Christophe Galtier pour enfin y arriver. Mais le technicien français n’a pas pu faire mieux que ses prédécesseurs, qui se sont tous cassés les dents. Cette saison, le PSG a donc été stoppé dès les 1/8es de finale par le Bayern Munich. Un terrible échec pour les pensionnaires du Parc des Princes et Kylian Mbappé, qui a refusé de rejoindre le Real Madrid pour être au centre de ce nouveau projet.

Un projet qui pourrait bien évoluer dès cet été 2023. En effet, les dirigeants parisiens réfléchissent déjà aux changements à apporter que ce soit au niveau des joueurs comme du staff. En effet, Christophe Galtier (53 ans) n’est pas assuré de rester en poste. C’est en tout cas le message qui est envoyé dans la presse par l’écurie championne de France. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est toujours la priorité de l’Émir du Qatar. Nasser Al-Khelaïfi, lui, voulait plutôt faire revenir Thomas Tuchel. Mais l’Allemand vient de signer au Bayern Munich.

José Mourinho a fait son choix

Une nouvelle piste qui s’est donc envolée pour Paris. Mais ce mercredi, une autre cible du PSG n’est visiblement plus disponible. Il s’agit de José Mourinho (60 ans). Le Special One a été approché il y a quelques semaines par Luis Campos, le conseiller football du club tricolore. Proches, les deux hommes ont échangé au sujet de son avenir et le PSG a été mis sur la table. Arrivé à l’été 2021 à l’AS Roma, l’ancien coach de Chelsea a toujours été lié de près ou de loin aux Parisiens. Cette fois-ci, avec Campos aux manettes, les champions de France pouvaient espérer.

Mais leurs espoirs sont désormais morts. Le Corriere dello Sport assure que José Mourinho va rester à Rome la saison prochaine. Pas de PSG, ni de Premier League: le coach en jaune et rouge jusqu’en juin 2024, écrit le média italien qui précise qu’il a pris sa décision finale peu de temps avant la trêve internationale de mars. A Londres en famille, le Portugais a choisi de rester en Italie, lui qui a la confiance des Friedkin. Annoncé aussi du côté du Real Madrid, Mourinho a certainement eu des garanties, lui qui exigeait des renforts cet été pour poursuivre l’aventure.