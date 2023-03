AS Roma : le terrible dérapage de José Mourinho lors du derby

Le derby romain reste l’un des plus électriques du Calcio. Et la confrontation de ce dimanche entre les deux équipes de la capitale italienne ne déroge pas à la règle. Au coup de sifflet final, deux cartons rouges ont d’abord été distribués à Adam Marusic et Bryan Cristante. De son côté, José Mourinho s’en est pris à Claudio Lotito, le président de la Lazio.

La suite après cette publicité

Selon la Gazzetta Dello Sport, alors que le patron du club laziale est descendu dans les vestiaires pour détendre l’atmosphère, « The Special One » lui a lancé : « Qu’est-ce que tu regardes ? ». « Je suis le président de la Lazio et vous, qui êtes-vous ? C’est ma maison, vous ne devriez même pas être ici », a répondu Lotito. Les hommes de Maurizio Sarri se sont tout de même imposés face à leur éternel rival (1-0) et restent deuxièmes du championnat.

À lire

Serie A : la Lazio renverse la Roma dans un derby bouillant