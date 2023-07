FC Barcelone : Joan Laporta veut remporter la Ligue des Champions la saison prochaine

Depuis la mise en place du tandem Joan Laporta-Xavi, le FC Barcelone est clairement sur la pente ascendante après avoir traversé une mauvaise passe lors de la fin du mandat de Josep Bartomeu. Sur le plan sportif, le club catalan est bien plus structuré et a notamment remporté la Liga la saison passée.

Pour l’exercice qui arrive, le Barça vise alors de meilleurs objectifs. Interrogé à l’occasion du nouveau modèle de la Liga ce lundi, Joan Laporta a confirmé son envie de voir son club renouer avec sa gloire d’antan sur la scène européenne : «Ce qu’il doit faire, c’est sûrement s’amuser et nous allons continuer à concourir en championnat. Et maintenant, nous en voulons plus, concourir en Europe pour gagner la Ligue des champions.» Un dessein ambitieux, reste à savoir si les Catalans auront les armes pour y parvenir dès la saison prochaine.

