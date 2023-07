Le FC Barcelone s’offre le surprenant coup Oriol Romeu

La suite après cette publicité

Une sacrée page s’est tournée pour le FC Barcelone cet été. De toutes les batailles depuis 2008 et après avoir disputé 722 rencontres sous la tunique catalane, Sergio Busquets (34 ans) a décidé de quitter le club pour prendre la direction de l’Inter Miami. Dès lors, le poste de milieu défensif était vacant pour les Blaugranas qui avaient besoin de se renforcer. Marcelo Brozovic était ciblé, mais il a quitté l’Europe pour signer du côté d’Al-Nassr. Finalement, le FC Barcelone s’est tourné vers une piste plus locale.

Évoluant en Catalogne du côté de Gérone et passé au FC Barcelone entre 2004 (il avait 13 ans) et 2011, Oriol Romeu rentre à la maison. Le milieu défensif de 31 ans a débuté en professionnel avec les Blaugranas lors de la saison 2010/2011 avec notamment une participation à la Supercoupe d’Espagne remportée contre Séville (1-3/4-0). Suivi par Arsenal, il est finalement parti l’année suivante à Chelsea. Disputant les deux premières saisons avec les Blues (33 matches, 1 but), il est ensuite prêté à Valence (sans grand succès) puis à Stuttgart.

Retour au Barça douze ans après

Une expérience cohérente en Allemagne puis un départ du côté de Southampton où il va crever l’écran. Faisant partie des cadres des Saints entre 2015 et 2022, il participera à la stabilisation de cette équipe en Premier League. Parti un an à Gérone, il a su montrer en Liga qu’il était un joueur bien plus mature qu’à son départ et cela a tapé dans l’œil du FC Barcelone qui a misé sur lui. Les Blaugranas ont levé sa clause libératoire qui était inférieure à 10 millions d’euros.

De retour au FC Barcelone douze années après, Oriol Romeu a été annoncé via un communiqué : «Le FC Barcelone et Gérone ont trouvé un accord concernant le transfert d’Oriol Romeu. Le joueur signera au Barça pour les 3 prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2026. Sa clause libératoire est fixée à 400 millions d’euros. Le Club annoncera les détails de la présentation d’Oriol Romeu prochainement», peut-on lire sur le site officiel des Culers.