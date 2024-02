Fiorentina : Christian Kouamé a contracté le paludisme

Gros coup dur pour Christian Kouamé. Récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, l’attaquant de 26 ans ne devrait pas refouler une pelouse de si tôt. Comme l’a indiqué son club de la Fiorentina, l’international ivoirien a contracté le paludisme, une maladie infectieuse transmise par la piqûre d’un moustique.

«Dans la nuit du 20 au 21 février, Christian Kouamé a eu de la fièvre et s’est senti mal. Les examens réalisés ont mis en évidence qu’il avait contracté la malaria. Il a reçu les soins nécessaires et il fera l’objet de nouveaux examens dans les prochains jours», a précisé la Viola sans indiquer une quelconque durée d’indisponibilité de son joueur, apparu à 21 reprises pour 1 but et 1 assist toutes compétitions confondues cette saison.