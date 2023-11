Al-Ahli, Celta de Vigo : Gabri Veiga coupe court aux rumeurs sur son avenir

Transféré en Arabie saoudite l’été dernier contre un chèque de 40 M€, Gabri Veiga peine à s’imposer en Saudi Pro League avec Al-Ahli (1 but en 9 rencontres). À tel point que des rumeurs à son sujet circulent depuis plusieurs jours et font état d’un hypothétique retour de la pépite espagnole au Celta Vigo. Toutefois, le milieu offensif de 21 ans a tué dans l’œuf cette rumeur au moment de faire le point sur son avenir en conférence de presse.

«Il y a deux ans, je ne m’attendais pas à franchir cette étape dans ma carrière et aujourd’hui, je suis très heureux de l’avoir fait. Vous ne pouvez pas vous fermer des portes. Je suis très calme, très heureux d’être en Arabie saoudite et dans une grande équipe. L’objectif est de grandir en tant que footballeur, de mûrir et ensuite, comme cet été, tout ce qui arrivera, arrivera», a lâché le natif d’O Porrino devant la presse.