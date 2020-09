Les compos probables de Reims-PSG

La suite après cette publicité

Pour le compte de cette cinquième journée de Ligue 1, le champion en titre, le Paris Saint-Germain, se déplace en Champagne pour affronte le Stade de Reims. Une équipe qui réussit relativement peu aux Parisiens même si l'année passée ils l'ont emporté sur le score de trois buts à zéro. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux écuries, le PSG a gagné deux fois en Champagne, l'année passée donc et en 2013 (2-0).

Mais, pour cette rencontre, Thomas Tuchel va pouvoir compter à nouveau sur Neymar, revenu de sa suspension de deux rencontres. Il pourra en plus de cela aligner Mbappé, le Brésilien et Di Maria puisque le dernier cité a écopé de quatre matches de suspension suite à son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez lors du bouillant Classique entre le Paris SG et l'OM le 13 septembre dernier, mais peut jouer cette rencontre.

Les quatre fantastiques de retour

Guion devrait aligner un 4-3-3 alors que ses hommes ont joué en milieu de semaine en Ligue Europa. Rajkovic sera bien dans les buts et devant lui une ligne de quatre hommes composée de Foket, Maresic, Abdelhamid et de Konan. Cassama jouera point basse tandis que Chavalerin et Berisha complèteront ce trident. Enfin, devant, Zeneli et Dia devront accompagner le jeune El Bilal Touré pour lui offrir des bons ballons.

Côté parisien, pas de surprise. Tuchel devrait organiser ses hommes en 4-4-2 ou plutôt 4-2-4. Navas gardera les buts, Florenzi, Marquinhos , Kimpembe et Bakker seront les défenseurs. Marco Verratti tiendra son rang au milieu de terrain et sera accompagné d'Ander Herrera. Sur les ailes, on retrouvera Neymar et Di Maria tandis que le duo Icardi-Mbappé seront chargés de concrétiser les occasions parisiennes.